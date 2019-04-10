تراجع سفر الإيرانيين للخارج 45 % بسبب ارتفاع الدولار

دفع انهيار العملة الإيرانية (الريال) أمام العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي منذ أبريل/نيسان الماضي، إلى انخفاض معدلات سفر الإيرانيين للخارج بنسبة 45 % .

وقال رئيس لجنة الخدمات بمديرية السفر في إيران ”حرمت الله رفيعي“ لوكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، اليوم الأربعاء، إن سفر الإيرانيين إلى الخارج خلال أيام أعياد النوروز انخفض بنسبة 45٪ بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار، مضيفًا أن ”الرحلات الجوية الإيرانية للخارج انخفضت بسبب ارتفاع أسعار الدولار أيضًا“.

وأضاف رفيعي أن ”بعض الأشخاص سافروا بسياراتهم إلى مدن مثل أنطاليا وإسطنبول في الجارة تركيا“.

ووفقًا لرفيعي، تسببت أحداث الفيضانات والظروف الجوية في انخفاض الرحلات الداخلية وحجوزات الفنادق في البلاد بنسبة 25٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفي وقت سابق، حذر بعض المسؤولين الحكوميين من خفض الرحلات الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

كما حذر عدد من الجمعيات التجارية ونشطاء السياحة من إغلاق شركات الطيران ومستقبل وكالات السفر والشركات المرتبطة بالسياحة.