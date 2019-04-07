لدعم السياحة.. إنشاء مطاعم متنقلة للزوار والمواطنين في الأردن

كشف كساب الشخانبة مدير دائرة الأملاك في أمانة عمان الكبرى بالأردن، أن التعليمات الناظمة لمشروع المطاعم المُتنقلة ستنتهي الأسبوع المقبل، لبدء دخوله حيّز التنفيذ.

وأوضح الشخانبة، أن 35 مطعمًا سيتجوّل في 19 منطقةً متفرقةً بالعاصمة عمّان، تم اختيارها من قبل لجنة مختصة، بحيث لا تُسبب أزمات مرورية.

وبيّن في حديثه مع برنامج ”هذا الصباح“، والذي يعرض عبر قناة رؤيا الإخبارية الأردنية، أن المطاعم المتنقلة ستُقدم خدماتها للسيّاح والمواطنين.

وستتنوع خدماتها ما بين إعداد وبيع الوجبات الخفيفة، والمشروبات الساخنة والباردة، وإعداد وبيع الحلويات والبوظة، بحسب وسائل إعلامية أردنية.

وكانت أمانة عمان الكبرى أعلنت مطلع العام الحالي، عن إنشاء مطاعم متنقلة؛ لتوفير عدد من فرص العمل للشباب، وبدوام كامل.