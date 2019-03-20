السعودية تسعى لجذب 20 مليار دولار استثمارات لوجهة سياحية مزمعة

قال عمر المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، إن المملكة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار حتى 2035، لوجهة سياحية مهمة مزمعة، وستعقد لقاءات ترويجية مع المستثمرين العالميين قبل نهاية العام.

وتمثل العلا – وهي أحد مواقع الحضارات القديمة النائية في شمال غرب البلاد – جزءًا من خطط المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط وانفتاح المجتمع.

وقال المدني، رئيس المشروع، في مقابلة هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن تخلق الاستثمارات المستهدفة في نهاية المطاف 35 ألف فرصة عمل.