الاتحاد الأوروبي يطلب ضمانات من بوينغ لاستئناف رحلات 737 ماكس

قال باتريك كي، المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد لن يسمح بتحليق طائرات بوينغ من الطراز نفسه الذي تحطم في إثيوبيا في أجواء دول الاتحاد، إذا لم يحصل على ضمانات كافية من شركة بوينغ الأمريكية.

وقال كي، إن الوكالة ستبحث بشكل ”متعمق جدًا“ تحديث بوينغ للبرمجيات، وتدرس كل أنماط القصور في طراز بوينغ 737 ماكس، الذي منعت أوروبا طيرانه الأسبوع الماضي، بعد تحطم طائرة من الطراز نفسه في إثيوبيا، في العاشر من مارس/آذار، مما أدى إلى مقتل 157 شخصًا. وقال كي للجنة النقل بالبرلمان الأوروبي: ”بإمكاني أن أضمن لكم أننا من جانبنا لن نسمح لهذه الطائرات بالتحليق إذا لم نجد إجابات مقبولة لكل تساؤلاتنا في هذا الصدد“.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراته بصرف النظر عما تقرره إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في هذه القضية.