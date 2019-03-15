سجن يتحول إلى فندق فاخر (صور)

في عرض مذهل للقدرات الإبداعية، تمكنت إيطاليا من تحويل قلعة استخدمت كسجن للسجناء السياسيين، في الحرب العالمية الثانية، إلى فندق فاخر 5 نجوم.

استخدم الإيطاليون قلعة ”مأمولا“ التي تقع على جزيرة ”لاستفيكا“ قبالة ساحل الجبل الأسود كسجن لحوالي ألفين من السجناء السياسيين، خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بعد انتهاء الحرب تُركت الجزيرة والقلعة في حالة سيئة، حتى منح مجلس السياحة في البلقان عقد إيجار مدته 49 عامًا لشركة أوراسكوم في سويسرا في عام 2016.

طورت الشركة السويسرية القلعة وحولتها إلى فندق 5 نجوم يحتوي على 23 غرفة ومنتجع صحي، ويوظف 200 عامل، ومن المتوقع أن يجلب حوالي 7.5 مليون يورو إلى الولاية على مدار 15 عامًا.

وداخل الفندق، ستكون هناك غرفة تذكارية خاصة للسجناء الذين تعرضوا للتجويع والتعذيب في السجن، والبالغ عددهم 130 شخصًا، بالإضافة إلى متحف خاص بتاريخ الجزيرة نفسها.

وقال وزير التنمية المستدامة والسياحة في الجبل الأسود ”برانيمير جفوزدينوفيتش“ عن المشروع: ”أنا متأكد من أن هذا سيكون أول المشاريع التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة بهدف حماية تراثنا الثقافي والتاريخي، والحفاظ على الهوية التي تميز هذه المنطقة وتقدم منتجًا سياحيًا جديدًا تمامًا“.

من جانبهم، عارض نشطاء الحفاظ على التراث الخطط منذ البداية، قائلين إنه معسكر اعتقال سابق تعرض فيه المساجين للتعذيب ويجب ألا يستخدم بهذه الطريقة، ولكن في النهاية نفذ مجلس السياحة في البلقان خططه ومنح الشركة السويسرية حق الانتفاع منه مقابل تطويره كمزار سياحي.