أديل السعودية تحسم شراء ”بيونغ ماكس“ بعد انتهاء التحقيقات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل السعودية اليوم الجمعة، أن الشركة ستنتظر انتهاء التحقيقات في حادثي تحطم طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس، قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمضي قدمًا في طلبية لشراء 30 طائرة من هذا الطراز.

وتقرر حظر طيران طائرات 737 ماكس في معظم دول العالم عقب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد في حادث أسفر عن مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.

وهذا هو الحادث الثاني لذلك الطراز الجديد نسبيًا من بوينغ في خمسة أشهر. وفي أكتوبر تشرين الأول، تحطمت طائرة تابعة لليون إير في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.