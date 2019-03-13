دبي تسلم البحرين ست طائرات ‎من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر

أكملت مجموعة ”دبي لصناعات الطيران“ تسليم ست طائرات من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لشركة طيران الخليج البحرينية، بناءً على اتفاقية تأجير طائرات وقّعت في العام 2017 .

وشدّد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، في بيان اليوم الأربعاء، على ”أهمية تسليم هذه الطائرات المجهزة بتكنولوجيا متطورة لمساعدة شركة طيران الخليج في استراتيجية تحديث أسطولها“.

من جهته، ذكر كريشيمير كوتشكو، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، أن ”دبي لصناعات الطيران تعدّ شريكًا استراتيجيًا لمملكة البحرين وطيران الخليج، حيث كان لها دور كبير في التوجه الاستراتيجي لطيران الخليج نحو تحديث أسطولها وإثراء راحة الركاب وتوسيع شبكة خطوطها“.

وأشار كوتشكو إلى أن شركة طيران الخليج شهدت ”زيادة في رضا العملاء عن طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، حيث يجري تسيير هذه الطائرات إلى وجهات شهيرة مثل لندن والدار البيضاء وبانكوك ومانيلا“.

ويأتي تسليم هذه الطائرات في وقت منعت دول عديدة، بينها الإمارات، طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس من استخدام أجوائها بعد تحطم طائرة أثيوبية من الطراز نفسه، الأحد الماضي، ومقتل جميع ركابها.