مصر ولبنان والبحرين والهند تمنع طائرات ”بوينغ ماكس 737“ من التحليق في مجالاتها الجوية

قالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها اتخذت قرارًا احترازيًّا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز ماكس 737 في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأربعاء، أن سلطة الطيران في البلاد، قررت منع طائرات بوينغ ماكس 737 من الهبوط في بيروت، أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن ”محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر أمرًا بهذا الشأن“.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني في الهند، أنها لن تسمح للطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس بدخول مجالها الجوي أو عبوره اعتبارًا من الساعة الـ 1030 بتوقيت غرينتش، بعد حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا يوم الأحد.

وقالت الوزارة في وقت متأخر الثلاثاء، إنها ”ستمنع تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس على الفور“.

وتشغل شركتا ”جيت إيروايز“ و“سبايس جيت“، أكبر شركتي طيران في الهند، طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وقال متحدث باسم شركة ”سبايس جيت“ الأربعاء، إنها ”أوقفت تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس بعد قرار من الجهات التنظيمية بذلك“.

ومن المنتظر أن تستكمل الشركة وقف الطائرات من هذا الطراز بحلول الموعد النهائي في الساعة الـ 1030 بتوقيت غرينتش.

وقالت شركة ”جيت إيروايز“، ردًّا على استفسارات العملاء على تويتر إنها ”لن تشغل طائرات هذا الطراز“.

وليس ببعيد، قالت البحرين، إنها اتخذت قرارًا يقضي بإيقاف طائرات بوينغ 737 ماكس، من استخدام مطار البحرين الدولي أو التحليق في الأجواء البحرينية.

جاء ذلك في تصريح لوزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد لصحيفة الأيام البحرينية، بعد ساعات من إعلان نحو 39 دولة و5 شركات طيران تعليق استخدام طائرات ”بوينغ“ الأمريكية من طراز ”737 ماكس“، إثر حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وقال أحمد إن هذا ”إجراء احترازي“، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في سجلات البحرين هذا الطراز من الطائرات، إلا شركة واحدة كانت تستخدمها في وقت سابق، وتم إيقافها من قبل الشركة، دون تسميتها.

ووفق محصلة أولية، أعلنت 39 دولة و5 شركات طيران تعليق استخدام طائرات ”بوينغ“ الأمريكية من طراز ”737 ماكس“، كإجراء احترازي مؤقت، لحين التأكد من صلاحية ذلك الطراز، على خلفية تحطم طائرتين، أحدثهما إثيويبة.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التابعة لها الطائرة المنكوبة، في بيان الأحد، إن 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعًا، وهم ينتمون إلى 35 جنسية.

الطائرة تحطمت قرب بلدة بيشوفتو، جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، بينما كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتسبب الحادث في تراجع أسعار أسهم شركة ”بوينغ“ العملاقة، إذ فقدت 13% من قيمتها، في أكبر انخفاض لها منذ عقدين تقريبًا.

وأعربت الشركة الأمريكية، الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز ”737 ماكس“، مشددة على أنها في الوقت ذاته تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.