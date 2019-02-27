بين باكو وغوبوستان.. سياحة وعلاج وتوفير (صور)

شهد العام الأخير ازدهارًا كبيرًا في قطاع السياحة العربية الوافدة إلى أذربيجان، حيث يعد ذلك التطور جزءًا صغيرًا من الصورة الكبيرة التي يتم العمل عليها على خطى كبرى المدن العالمية والمزيد من المشاريع السياحية العملاقة.

وأعداد السياح الأكبر في أذربيجان تتركّز بين باكو وغوبوستان؛ فبينما تجمع باكو بين أنماط العمارة الباريسية التقليدية والجزر الصناعية العصرية، تعدّ غوبوستان عنوانًا عالميًا للسياحة الأثرية والعلاجية، وعلاجات التجميل الطبي.

وتعرض ضحى الحاج من رحال مدونة السفر الصادرة عن ”Wego“، أهم ما تجب معرفته قبل زيارة هذه الوجهة المثالية لإجازة فاخرة منخفضة التكاليف.

التوقيت الأمثل للسياحة

يقصدها السياح على مدار العام كل وفق هدف زيارته، وتعدّ الفترة الواقعة بين أبريل ونوفمبر الوقت الأمثل للسياحة، فيما يسجل موسم الذروة بين يونيو وأغسطس لارتفاع أعداد السياح والعائلات القادمة لاستجمام صيفي طويل، أما سبتمبر وأكتوبر فهما الأجمل، وستحصل خلالهما على عروض مغرية إذا ما رتبت لذلك مبكرًا.

التأشيرة: إلزامية لكن ميسرة

ويعد الحصول على تأشيرة من أبسط وأسرع طرق الحصول على تأشيرة سياحية، حيث تتلخص بتقديم الطلب الإلكتروني على الموقع www.evisa.gov.az ، برسوم قدرها 20 دولارًا، وبخطوات بسيطة ستتمكن من إتمام إجراءات تأشيرة إلكترونية خلال 3 أيام عمل لتغدو صالحة لمدة 30 يومًا تتسلمها عبر الإنترنت، أو لدى وصولك أحد مطارات أذربيجان، وهي تأشيرة دخول لمرة واحدة.

السياحة: اقتصادية بمعايير عالمية

بثرواتها الطبيعية، وشعلتها الأبديّة، وبمذاقاتها وتقاليدها شديدة القرب من جارتها التركية، وبمبانيها الحديثة، ومنتجعاتها التي باتت رموزًا عالمية تستقبل أذربيجان زائريها بمعايير ضيافة راقية، وتعرض الكثير من أنشطة الترفيه والمهرجانات ومرافق الاستجمام والسباحة مقابل تكلفة منخفضة مقارنة بوجهات أوروبية أخرى، تأكد من زيارة باكو وغوبوستان، وقم برحلات ليوم واحد إلى كل من قابلا وشاكي، ولا تنسَ الاستحمام بالنفط في نفتالان.