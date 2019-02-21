أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، اليوم الخميس، إعادة تشغيل خط ملاحي بين مصر والسعودية، بعد توقف 13 عامًا.

وأصدر اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، قرارًا بتفعيل قرار وزير النقل رقم 373 لسنة 2014، باعتبار الرحلة البحرية من ميناء بورتوفيق المصري وميناء جدة السعودي رحلة دولية خاصة، بعد توقف دام 13 عامًا.

وأضاف صالح، في بيان، أنّ هذا القرار سيسهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية، ما من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري بورتوفيق / جدة.

وأكد صالح أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن، حيث تتوافر جميع الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء، بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.

وكان الخط الملاحي الذي يربط بين ميناءي بورتوفيق وجدة السعودي قد توقف منذ 13 عامًا بسبب غرق العبارة ”السلام 98“.