بعد انقطاع 29 عامًا‎.. وصول أول رحلة جوية للخطوط الهندية إلى العراق

وصلت، اليوم الخميس، أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الهندية إلى مطار النجف جنوبي العراق، بعد انقطاع دام 29 عامًا.

وأوقفت الهند رحلاتها الجوية إلى العراق عام 1990 عقب أحداث حرب الخليج.

وقال مراد جميل، الموظف في قسم تشريفات مطار النجف الدولي: إن ”الخطوط الجوية الهندية استأنفت، اليوم، أول رحلاتها إلى العراق عن طريق مطار النجف بعد انقطاع دام 29 عامًا“.

وأوضح أن ”إحدى طائرات الخطوط الهندية وصلت، مساء اليوم الخميس، إلى مطار النجف قادمة من نيودلهي، بحضور السفير الهندي في العراق برديب براديب، والمدير التنفيذي لمطار النجف اللواء شاكر الصبيحاوي“.

وعلى مدى السنوات الماضية، أعادت السلطات العراقية افتتاح العديد من الخطوط الجوية التي كانت متوقفة مع دول الشرق الأوسط إضافة إلى الخليج العربي.

ويمتلك العراق أسطولًا حديثًا من طائرات نقل المسافرين يتكون من 32 طائرة من طراز بوينغ الأمريكية وبومباردو الكندية، استوردها حديثًا ضمن عقود أبرمها الأعوام الماضية، ضمن خطة إعادة تنشيط الخطوط الجوية العراقية.