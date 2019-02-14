إسبانيا تُنشئ أول مدينة ذكية كاملة بمواصفات غير مسبوقة (صور)

كشفت إسبانيا الصور الأولى لمشروعها الفريد لإنشاء أول مدينة ذكية في أوروبا كاملة، تعمل عبر الطاقة المستدامة، وذلك في مقاطعة إكستريمادورا غرب البلاد.

ومن المقرر أن تتضمن المدينة التي أُطلق عليها اسم ”إليسيوم“ منشآت سكنية وتجارية، وكافة عوامل الجذب من فنادق فاخرة وملاهٍ ضخمة وحدائق مائية.

كما وستضم ملعب غولف من 18 حفرة، واستادا يمكنه استيعاب ما يصل إلى 40000 شخص، وميناءً مصممًا خصيصًا مع مراسٍ للقوارب الترفيهية والصغيرة.

وسيُنشأ داخلها محطة قطار خاصة عالية السرعة، وشوارع ذكية ومحطات حافلات، وتعمل جميعها بالطاقة الشمسية.

وقالت شركة ”كورا ألفا“ الأمريكية للتصاميم المبتكرة، والقائمة على إنشاء “ إليسيوم“، اليوم الخميس، ”إن المدينة ستكون ذكية من الألف إلى الياء، وستكون المكان المثالي لأماكن العمل والعيش واللعب“.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، ”من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من المدينة في عام 2023، والتي ستشمل الفنادق ومعالم الجذب“.

أما المرحلة الثانية فمن المُقرر افتتاحها في عام 2028، وستشمل مزيدًا من الفنادق الفاخرة ومسار الفورمولا وان.