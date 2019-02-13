مطار دبي يجدد ”هويته“ استعدادًا لمعرض ”إكسبو 2020″‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت سلطات دبي، اليوم الأربعاء، عن شعار جديد لمطارها الرئيس، الأول على مستوى العالم في عدد المسافرين الدوليين، ضمن مسعى لتجديد ”هويته“ قبل سنة من استضافة الإمارة معرض ”اكسبو 2020”.

وكشفت السلطات عن الشعار خلال حفل حضره نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو عبارة عن حرف ”إكس“ بالإنجليزية ليحلَّ مكان الشعار السابق الذي كان مؤلفًا من ثلاثة أحرف ”دي. أكس. بي“.

وقال بن راشد، عبر تغريدة على ”تويتر“:“شهدت اليوم إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة مطارات دبي بعد وصولها إلى مليار مسافر“، مضيفًا:“مرحلة تحمل هوية جديدة.. وتحول لمؤسسة مطارات دبي من تشغيل مباني المطار إلى التركيز على خلق تجربة سفر إنسانية إبداعية ثقافية للمسافرين عبر دبي“.

وأضاف حاكم دبي:“هذه المرحلة هي رؤية جديدة لمطاراتنا من أجل رحلة جديدة“.

شهدت اليوم إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة مطارات دبي بعد وصولها لمليار مسافر … مرحلة تحمل هوية جديدة .. وتحول لمؤسسة مطارات دبي من تشغيل مباني المطار الى التركيز على خلق تجربة سفر إنسانية ابداعية ثقافية للمسافرين عبر دبي.. رؤية جديدة لمطاراتنا من أجل رحلة جديدة pic.twitter.com/dlmFSdSyHF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 13, 2019

وكان بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، قال إن الشعار الجديد ”يرمز إلى أننا نقع في قلب قطاع الطيران هنا، وإلى الرحلات التي تتقاطع عبر دبي“.

وذكر أن القائمين على المطار سيعملون على تحسين الخدمات التي تُقدَّم للمسافرين.

وأوضح:“مع اقتراب إكسبو 2020، وبما أن المطار يشكّل الانطباع الأول والأخير، شعرنا أنّه من المهم جدًا لنا أن نخلق تجربة جديدة للزبائن، ونريد أن يصبح لدينا المطار الأفضل“ في العالم.

وذكر خلال كلمة أمام الحضور:“اليوم نعلن عن هوية جديدة للانطلاق في تحدٍ جديدٍ“.

واستقبل مطار دبي الدولي 89.1 مليون مسافر في العام 2018، ليحتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للسنة الخامسة على التوالي.

ودبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، ويزورها سنويًا نحو 16 مليون سائح، وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق ”السبع نجوم“.

ومطار دبي مقر مجموعة ”طيران الإمارات“، إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات ”بوينغ 777″ و“إيرباص إيه-380“.