شاهد تصميم أكبر يخت فاخر في العالم

عرض مصممون في بريطانيا، صورًا لمشروع “فالكيري”، وهو أكبر يخت فاخر في العالم، مع مواصفات غير مسبوقة، وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ مساحة اليخت الفاخر ضعف مساحة ملعبين لكرة القدم، ويمكنه الإبحار بسرعة مريحة تصل إلى 20 ميلًا / الساعة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وابتكر المشروع شولهن بارك من كوريا الجنوبية، وتعاون مع مجموعة من مُصممي اليخوت في بريطانيا لإنشائه.

وقال للصحيفة البريطانية: “إنه يهدف من تصميمه لبناء مركز ترفيهي عائم ضخم، يمكن لكل الجمهور الاستمتاع بمزاياه، وليس فقط أصحاب الثروات”.

وسيُصمم اليخت من الألومنيوم المصنوع من ألياف الكربون، وسيُنشأ سطحه بأشكال غير مستقيمة مع ألوان متنوعة، لكسر التصاميم التقليدية وألوانها البيضاء.

وسيضم في داخله كازينو ومعارض فنية ومسارح ومطاعم ومركزًا تجاريًا، وساحات واسعة.