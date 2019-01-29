شاهد أفخم غرف السفن السياحية في العالم

اختيرت غرف بعض السفن السياحية (crystal crystalise) بكونها من أجمل الغرف البحرية حول العالم بمساحة 1345 قدَمًا مربعة، وذلك من قِبل ناقد سياحي باعتبارها الأكثر فخامة في أعالي البحار.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تحوي هذه الغرف خادمًا شخصيًّا، وثريات كريستالية، وحمامات رخامية أو بيانو كبيرًا، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالات شاملة على المحيط، وإذا كنت تحب الاستمتاع بالهواء الطلق، فإنك ستستمتع بمنصة خاصة تم تصميمها للاستلقاء.

ويبدأ سعر الليلة الواحدة من 1371 جنيهًا إسترلينيًّا للفرد الواحد.

أما الغرف السياحية “فايكنج كروز”، فتبلغ مساحتها 1319 قدَمًا مربعة، وتحتوي غرفة النوم الرئيسة فيها على خزانة ملابس واسعة تسمح لك بالتحرك بحرية فيها مع غرفة للضيوف، وإلى جانب غرفة المعيشة توجد غرفة اجتماعات تتسع لـ12 فردًا.

وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة للفرد ألف جنيه إسترليني.

وتُعد فيلا “ذا هيفن”، بثلاث غرف وحديقة، الأكبر بين جميع الغرف على السفن السياحية بمساحة 5750 قدَمًا مربعة، مع مسبح خاص وتراس شمسي وغرفة للياقة البدنية، ويقدر سعر الليلة الواحدة بـ1557 جنيهًا إسترلينيًّا.

أما جناح “ريجنت” بمساحة 2917 قدَمًا مربعة، والذي يُعد منتجَعًا صحيًّا خاصًّا وبه بيانو مع نوافذ من السقف إلى الأرض، فتصل تكلفة الليلة الواحدة فيه للفرد إلى 4671 جنيهًا إسترلينيًّا.

وإذا أردت لمسة فنية، عليك استئجار جناح في “سيلفر سبيرت” بمساحه 1292 قدَمًا مربعة.

وتقع هذه الأجنحة الأنيقة على سطح البحر في الطابق الثامن، وهي مصممة من خشب أشقر أنيق وورق حائط مخطط واسع وأثاث عصري مع وجود خادم شخصي يشعرك كأنك في منزلك، وذلك مقابل 1400جنيه إسترليني للفرد.

وتبلغ مساحة أجنحة “وينتر غاردن” 1186 قدَمًا مربعة، وتحتوي على غرفة معيشة توفر الكثير من المقاعد، وغرفة لتناول الطعام مع طاولة تتسع لستة أشخاص، وغرفة تخزين مع منطقة بار كاملة، وغرفة نوم رئيسة مريحة، وحمام رئيس مع حوض جاكوزي منفصل ودش، وبتكلفة تصل إلى 1557 جنيهًا إسترلينيًّا.