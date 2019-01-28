خط نقل ركاب برّي جديد بين دبي ومسقط (فيديو)

دشنت هيئة الطرق والمواصلات بمدينة دبي في الإمارات خط “دبي-عُمان” الدولي للحافلات، لنقل الركاب بين المدينتين الخليجيتين عبر 3 رحلات يومية.

وتبلغ تكلفة الرحلة الواحدة 90 درهمًا إماراتيًا “ذهابًا وإيابًا”، و55 درهمًا إماراتيًا للاتجاه الواحد، حيثُ وصلت أول حافلة، ظهر اليوم الإثنين، إلى محطة الراشدية للحافلات (دبي)، حيثُ عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تدشين الخط.

وتنطلق الرحلة في دبي من محطة مترو الراشدية للحافلات دون توقف حتى الحدود الإماراتية العُمانية، برحلة تستغرق نحو 6 ساعات، وفقًا لموقع صحيفة “الإمارات اليوم” الإلكتروني.