ألمانيا تضع الخطوط الجوية الحكومية بإيران على قائمة العقوبات

قال وزير النقل والطرق الإيراني محمد إسلامي، اليوم الخميس، إن السلطات الألمانية وضعت شركة الخطوط الجوية الحكومية “إيران إير” على قائمة العقوبات، مضيفًا أن العقوبات لا تقتصر على شركة “ماهان للخطوط الجوية” التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح إسلامي في حديث للصحفيين خلال زيارته لمحافظة “البرز” شمال إيران، “أن جميع شركاتنا قد فرضت عقوبات عليها، ماهان هي واحدة من هذه الشركات”.

وأضاف أن “السلطات الألمانية وضعت شركة الخطوط الجوية التي تمتلكها الحكومة الإيرانية “إيران إير”، في قائمة العقوبات الممنوعة من القيام برحلات جوية إلى ألمانيا”.

ووصف وزير النقل والطرق الإيراني العقوبات الألمانية ضد شركات الطيران الإيرانية، بأنها “غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي”، منوهًا إلى أن “منظمة الطيران المدني الإيراني قد ردت على رسالة وجهتها لها السلطات الألمانية وفندت المزاعم المتعلقة بشركات الطيران الإيرانية”.

وكانت منظمة الطيران المدني الإيراني اعتبرت، أمس الأربعاء، قرار الحكومة الألمانية في تجميد تراخيص طيران شركة ماهان إلى ألمانيا، “بأنه غير مبرر وغير مهني، وتراه ناجمًا عن الضغوط السياسية”.