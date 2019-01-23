شاهد بالصور.. الكشف عن تصميم فريد ليخت فاخر بتكلفة 130 مليون دولار

نشرت شركة “تكنكون” البريطانية للتصاميم، الصور الأولى لمشروعها تصميم يخت فريد، يحمل اسم The Carat 187، ويُحاكي السجادة الحمراء في عالم المشاهير، وذلك بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 130 مليون دولار).

وأظهرت الصور، التي نشرتها صحيفة “ديلي ترافيل” البريطانية، السفينة الفاخرة التي يصل طولها إلى 187 قدمًا، حيث صُمّمت مع اثنين من السلالم على شاكلة سجادة حمراء، ويتوسطهما حمام سباحة كبير في المقدمة.

وصممت السفينة مع مساحة واسعة في الهواء الطلق، للاسترخاء وتناول الطعام، وتعتلي سطحها مساحة للحفلات.

وقال غاريث ديفيز مدير التصميم في “تكنكون”:”حين تجوب السفينة البحار بهذه التفاصيل، ستُقدم تجربةً بصريةً، ولمسةً مثيرةً، لمن على متنها”.