“الاتحاد للطيران” الإماراتية ترفع دعوى قضائية في لندن ضد “آير برلين”

أعلنت شركة الطيران الوطنية الإماراتية “الاتحاد للطيران” والتي تمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل اليوم الأربعاء أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة لندن العليا ردًا على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في برلين من جانب الحارس القضائي لإدارة إعسار “آير برلين – Air Berlin – “.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام ” ” إنها تسعى للحصول على قرار إخلاء مسؤولية من المحكمة الإنجليزية باعتبارها الجهة القضائية المختصة حصرًا بالنظر في المنازعة”.

وأضاف بيان الشركة ” أن القضية تفتقر إلى صحة الوقائع والموضوع وأنها يجب أن تخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الإنجليزية بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين.”

وأكد بيان شركة الاتحاد للطيران” أن القضية المرفوعة من الحارس القضائي لإدارة إعسار “آير برلين Air Berlin تفتقر إلى الأساس القانوني وأن الشركة واثقة من الفوز في الدعوى”.

وأوضح البيان أن قيام “آير برلين Air Berlin” برفع قضية في محاكم برلين يخالف اتفاقية الاختصاص القضائي المبرمة بين الطرفين، والتي تنص على ضرورة نظر الدعوى حصرًا أمام المحاكم الإنجليزية.

وأشارت شركة الاتحاد للطيران في بيانها إلى أنها ضخّت استثماراتها الأولية في شركة “آير برلين Air Berlin” بصفة الطرف الثاني شركة عامة في المملكة المتحدة لذلك يجب أن تخضع العلاقة بين الشركتين للقانون الإنجليزي وتقع ضمن اختصاص المحاكم الإنجليزية.

وكان إعلان صادر عن محكمة برلين الإقليمية في يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول2018 نص على أن الحارس القضائي لإدارة إعسار “آير برلين” تقدم بطلب للحصول على تعويض من “الاتحاد للطيران” بحجة إخلالها بالخطاب المرسل منها إلى “آير برلين Air Berlin” والمؤرخ في أبريل 2017.

ووفقًا للقانون الأوروبي فإن المحاكم الإنجليزية هي الجهة المختصة بنظر المنازعة، ولذا يجب رفض الدعوى أمام محاكم برلين.