إقفال برج إيفل بسبب تساقط الثلوج على باريس

المصدر: ا ف ب

أغلق برج إيفل صباح اليوم الثلاثاء، أمام الزوار بسبب تساقط الثلوج في العاصمة الفرنسية، على ما جاء في الحساب الرسمي للمعلم الباريسي الشهير عبر “تويتر”.

وأوضحت تغريدة البرج: “بسبب تساقط الثلوج راهنًا، أنا مغلق أمام الجمهور باستثناء الوصول إلى 58 تور إيفل”، المطعم الواقع في الطابق الأول منه.

⚠️❄️ MISE À JOUR 12H35 : L'accès au @58TOUREIFFEL n'est pas possible. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 22, 2019

وعادة ما يغلق البرج بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذا ما حصل في شباط/فبراير وآذار/مارس 2018؛ بسبب الجليد الذي جعل منصات البرج وسلالمه غير آمنة.

ويتوقع تساقط الثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء على جزء كبير من شمال غرب فرنسا، حيث اتخذت سبع مقاطعات إجراءات استثنائية لإيواء المشردين.