إقفال برج إيفل بسبب تساقط الثلوج على باريس

إقفال برج إيفل بسبب تساقط الثلوج على باريس

المصدر: ا ف ب

أغلق برج إيفل صباح اليوم الثلاثاء، أمام الزوار بسبب تساقط الثلوج في العاصمة الفرنسية، على ما جاء في الحساب الرسمي للمعلم الباريسي الشهير عبر “تويتر”.

وأوضحت تغريدة البرج: “بسبب تساقط الثلوج راهنًا، أنا مغلق أمام الجمهور باستثناء الوصول إلى 58 تور إيفل”، المطعم الواقع في الطابق الأول منه.

وعادة ما يغلق البرج بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذا ما حصل في شباط/فبراير وآذار/مارس 2018؛ بسبب الجليد الذي جعل منصات البرج وسلالمه غير آمنة.

ويتوقع تساقط الثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء على جزء كبير من شمال غرب فرنسا، حيث اتخذت سبع مقاطعات إجراءات استثنائية لإيواء المشردين.

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