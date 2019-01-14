“لوفتهانزا” تلغي مئات الرحلات بسبب إضراب موظفي الأمن

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة “لوفتهانزا”، الإثنين، عن إلغاء 414 رحلة جوية على الأقل بسبب إضراب مرتقب لموظفي الأمن في ثماني مطارات بالبلاد.

وقالت الشركة، في بيان صدر عنها، إن “الإلغاءات تشمل 386 رحلة داخل أوروبا و28 رحلة خارج القارة، الثلاثاء، بالتزامن مع الإضراب”.

ويخطط موظفو الأمن في مطارات فرانكفورت وميونخ وهامبورغ وهانوفر وبريمن ودرسدن ولايبزيغ/هال وأرفورت، للإضراب من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي الثلاثاء.

ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد “فيردي” النقابي، الذي يمثل 23 ألف موظف أمن في المطارات، للمطالبة بزيادة الأجور.

من جهته، قال اتحاد المطارات الألمانية، الأحد في بيان صدر عنه، إن نقابة “فيردي تتصرف “بطريقة غير مسؤولة من خلال الدعوة إلى إضراب موسع إلى هذه الدرجة”.

وبيّن أن “نحو 180 ألف مسافر سيتأثرون بالإضراب الذي سيؤدي إلى إلغاء وتأخير الرحلات الجوية في المطارات الـ6، فضلًا عن تأثر 10 آلاف مسافر في مطارات أخرى لن تستطيع تنظيم الرحلات”.

وقبل أيام، أضرب موظفو الأمن في مطارات “برلين” و”دوسلدورف” و”كولن/بون” و”شتوتغارت” عن العمل تلبية لدعوة النقابة؛ ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات وتضرر عدد كبير من المسافرين.

وتطالب النقابة برفع أجور موظفي الأمن في المطارات، إلى 20 يورو في الساعة (22.8 دولارًا)، بدلًا من 17.12 يورو (19.5 دولارًا) فيما عرض المسؤولون عنهم، إجراء زيادة سنوية تتراوح ما بين 1.8 إلى 2 بالمائة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين النقابة واتحاد شركات أمن المطارات، حيث إن 23 ألفًا من موظفي الأمن في عموم ألمانيا معنيون بتلك المفاوضات، ومن المنتظر أن يعقد لقاء مجددًا بينهما في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.