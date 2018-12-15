قصر في السماء.. بوينغ تكشف عن طائرة خاصة مذهلة (صور)

كشفت شركة “بوينغ” عن صور لثلاثة تصميمات داخلية يمكن استخدامها في طائراتها الجديدة “777X”، والتي تشمل أجنحة رئيسة، وتصميمًا داخليًا أنيقًا وصالونًا واسعًا بهدف إضافة الرفاهية والفخامة للسفر لمسافات طويلة.

وأعلنت الشركة في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن الطراز “BBJ 777X” من الطائرة، وهو طراز جديد من طائرات “بوينغ” لرجال الأعمال يمكنه الطيران أكثر من نصف المسافة حول العالم دون توقف، كما يمكنه الطيران لمسافة أبعد من أي طائرة رجال أعمال ظهرت من قبل.

وستتوفر نسختان من الطائرات الجديدة هما “BBJ 777-8” و”BBJ 777-9″، وكلاهما يتمتعان بمساحة كبيرة للمقصورة جاهزة للتحول إلى مكان يصنف “خمس نجوم” للشخصيات المهمة من العملاء.

وتُظهر التصميمات الداخلية للأجنحة الداخلية غرف نوم جميلة بحمامات خاصة.

وقال رئيس شركة “بوينغ بيزنس جيتس”، جريج لاكستون: “يرغب عملاؤنا الأكثر تميزًا في السفر مع أفضل مساحة وراحة ويطيرون مباشرة إلى وجهتهم”.

وأضاف على هامش معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال (MEBAA)، إن “الطائرة BBJ 777X الجديدة ستتمكن من القيام بذلك بشكل أفضل من أي طائرة أخرى ظهرت قبل ذلك”، معتبرًا أن هذا الطراز “سيعيد تعريف الرحلات الطويلة لكبار الشخصيات”.

وتوفر الطائرة “BBJ 777-8” أطول مدى للسفر تبلغ 21.570 كيلومترًا، بالإضافة إلى مقصورة مساحتها 3.256 قدم مربع (302.5متر مربع). في حين توفر الطائرة “BBJ 777-9” مقصورة أكبر حجمًا بقياس 3.689 قدم مربع (342.7متر مربع)، وتطير لمسافة طويلة جدًا تبلغ 30.370 كيلومتر، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في العام 2020.

وتم تصميم مقصورة الطائرات لاستيعاب 43 راكبًا بالإضافة إلى طاقم مكون من 11 شخصًا، وتضم صالات ومنطقة ألعاب وسينما ومكتبًا ومساحات عمل خاصة وثلاث غرف نوم للضيوف.