وفدان أمنيان روسيان في مصر.. وخبراء يتوقعون عودة الرحلات الجوية “بشكل كامل”

وصل وفدان أمنيان روسيان إلى مصر، يوم الأحد؛ لتفقد سير العمل بمطارين في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وذلك في إطار اقتراب موسكو من إصدار قرار بالاستئناف الكلي لرحلات الطيران مع القاهرة.

ويعمل الوفدان على مراقبة التشغيل داخل المطارين بدايةً من أعمال تفتيش للركاب والحقاق حتى الانتهاء من جميع الإجراءات، إلى جانب الخدمات المقدمة على الرحلات أيضًا.

ويتابع أعضاء الوفدين الذين سيتواجدن في القاهرة لعدة أيام، غرف المراقبة بالمطارين وأنظمة التأمين المتعلقة بالركاب والرحلات.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني في مصر، إن “إرسال روسيا وفودًا أمنية، الهدف منها وضع اللمسات النهائية على إصدار قرار لاستئناف حركة الطيران، وكامل الرحلات إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ”.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن مصر “تلقت قبل أسابيع طلبًا روسيًا بإرسال وفدين لمتابعة أعمال التأمين والتشغيل في المطارات”.

وأشارت إلى أن مصر “استعدت جيدًا لتلك المرحلة من خلال تزويد المطارات بأجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة، إلى جانب الانتهاء من أعمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة”.

ولفتت إلى أن مصر “تعاقدت مع شركات عالمية لتوريد وشراء أجهزة حديثة في الكشف عن المتفجرات، وعمليات تفتيش الحقائب الصغير والكبيرة”.

وتوقع الخبير السياحي المصري، أحمد الشريف، أن “يسهم تقرير الوفدين الأمنيين في إصدار موسكو قرارًا بعودة رحلات الشارتر الروسية”، مشيرًا إلى أن ذلك “سيسهم في استعادة النشاط السياحي حيويته بشكل كامل”.

وقال الشريف في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “التطورات الأمنية الكبيرة لمصر في المطارات والخدمات والأجهزة الجديدة التي زودت بها المطارات سيعجل بقرار عودة الرحلات الجوية بين البلدين بشكل كامل”.

وأضاف أن “مطلع العام المقبل قد يشهد الكثير من التحسن على مستوى هذا القطاع، خاصة أن روسيا عازمة على عودة السياحة الخاصة بها بشكل كامل إلى مصر”، مبينًا أن “المتابع للتصريحات الروسية والخطوات التي تقوم بها سيتضح له أن روسيا تسعى بقوة لعودة الرحلات مع مصر، لكن شريطة توفير الأمان الكامل لعدم تكرار الحادث الذي وقع العام 2015”.

ومؤخرًا، أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية الرسمية “إيروفلوت” استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر بصفة يومية، بعد أن توقفت نهائيًا عقب سقوط طائرة ركاب روسية في أواخر العام 2015 بسيناء.

وقالت الشركة إنها “ستستأنف تسيير الرحلات الجوية من العاصمة الروسية موسكو إلى القاهرة بشكل يومي، ونشرت جدول السفريات عبر موقعها على الإنترنت”.

وبينت خدمة “وان تو تريب” أن تذاكر الطيران سيتم بيعها للسفر إلى القاهرة على متن رحلات الشركة ابتداءً من نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقعت كل من روسيا ومصر في موسكو، بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بحضور وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، ووزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف.

وأوقفت روسيا الرحلات الجوية مع مصر اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران “كوغاليمافيا” في سيناء، ما أسفر عن مصرع 217 سائحًا روسيًا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.