40 ٪ زيادة أعداد السياح لمصر نهاية سبتمبر

أعلنت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، أن انتعاشًا كبيرًا في أعداد السائحين سيقود لمساهمة القطاع بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام الحالي.

وزادت أعداد الزائرين نحو 40 في المائة على أساس سنوي، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فإن عدد السائحين سيتجاوز عشرة ملايين، للمرة الأولى منذ 2012.

وقالت المشاط، التي تولت منصبها في يناير/كانون الثاني الماضي: “في 2017 بلغنا نحو 7.5 مليون (زائر). منذ بداية 2018 والأرقام جيدة جدًا، ويوجد منحنى حاد جدًا (للنمو)”.

ورغم أنها لم تتكهن بأرقام معينة، إلا أنها أضافت أن السياحة ستسهم “بأكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي” في العام الجاري، بعدما أصبحت أسرع القطاعات نموًا في مصر.