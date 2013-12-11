مصر.. اكتشاف مقبرتين عمرهما 20 قرنا

القاهرة - اكتشفت بعثة أثرية مصرية مقبرتين من العصر البطلمي تعودان إلى القرن الأول الميلادي شمالي مدينة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس.

وقال محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار في "إنّ إحدى المقبرتين -وهما تقعان في الجبانة الرومانية بمدينة القنطرة شرق- تحمل اسم "الكاهن مينا" وهي مبنية من الطوب اللبن ويغطيها سقف مقبى وطولها 6.5 متر وعرضها 2.5 متر وعمقها متران ويزينها نقش يمثل الكاهن مينا صاحب المقبرة يقف أمام المعبودة إيزيس.

وأضاف أنّ المقبرة الثانية مبنية من بلاطات من الحجر الجيري ولم تتمكن البعثة من تحديد صاحبها، ولكنها عثرت داخل المقبرة على عدد من القطع الفخارية ترجع إلى العصر البطلمي ويمكن من دراستها التوصل إلى مزيد من التفاصيل عن صاحب المقبرة.

وتقع القنطرة شرق على طريق القوافل من وادي النيل إلى شبه جزيرة سيناء والساحل الشرقي للبحر المتوسط في العهود القديمة.