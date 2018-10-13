تأجيل افتتاح مطار إسطنبول الجديد إلى ديسمبر المقبل

استبعد مدير عام مطار إسطنبول الجديد، قدري سامسونلو، أن يتم افتتاح المطار بالكامل قبل نهاية العام، أي متأخرًا شهرين عن الموعد الرسمي المقرر، وهو 29 الجاري.

والمطار من العلامات البارزة في نهضة عمرانية بدأت منذ 15 عامًا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وتبلغ طاقته الأولية المزمعة 90 مليون مسافر سنويًا؛ مما يجعله أحد أكبر مطارات العالم.

وتقرر افتتاح المطار يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ليوافق ذكرى قيام الجمهورية التركية في مثل هذا اليوم من العام 1923.

لكن سامسونلو قال، إن الافتتاح في ذلك اليوم سيكون جزئيًا.

ونقلت صحيفة “حريت” اليومية عن سامسونلو قوله لصحفيين خلال زيارة اصطحبهم فيها للمطار الجديد: “أجلنا الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى 31 ديسمبر/كانون الأول”. ومطار أتاتورك هو المطار الرئيسي في إسطنبول في الوقت الحالي.

وقالت حريت، إنه اعتبارًا من 29 الجاري ستطير رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى أنقرة وإزمير وأنطاليا في رحلات داخلية، وإن الرحلة الدولية الوحيدة ستكون إلى باكو عاصمة أذربيجان.

وفي الشهر الماضي، اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين مئات كانوا يحتجون على ظروف العمل في المطار الجديد. واستؤنف العمل بعد ذلك في وجود كثيف للشرطة، حسبما ذكرت نقابات عمالية.

وقالت الشركة المنفذة، إن إجراءات اتخذت لتحسين ظروف العمل وكذلك تنظيف أماكن الإعاشة التي يقول عمال إنها تغص بحشرات الفراش.