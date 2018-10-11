شاهد أغلى منطقة ساحلية في العالم (صور)

تغلبت منطقة ساحلية صغيرة على أفخم الأماكن في العالم مثل ميامي ومونت كارلو، لتصبح أغلى امتداد للعقارات الساحلية في العالم.

وتمتد هذه المنطقة الساحلية على مساحة 850 قدمًا أي حوالي 259 مترًا، وتسمى بـ”ساند بانكس”، وهي تضم 13 منزلًا تطل على الميناء وتبلغ قيمتها الإجمالية 93 مليون جنيه إسترليني.

وتبلغ مساحة كل منزل ما بين 40 و 60 قدمًا، وهو ما يجعلها أغلى قطعة ساحلية في العالم من حيث السعر لكل قدم مربع.

وتوفر المنازل في المنطقة التي تقع بدورست في إنجلترا، إطلالات لا مثيل لها على ثاني أكبر ميناء طبيعي في العالم، وهناك خصوصية كاملة تقريبًا في الجزء الأمامي من أماكن الإقامة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم مؤخرًا شراء عقارين حديثين جدًا مع حمامات سباحة داخلية بقيمة 15.6 مليون جنيه إسترليني، في منطقة ساند بانكس.

وغالبًا ما تكون المنازل التي تطل على الشواطئ ليس لديها الكثير من الخصوصية لأن الشاطئ مفتوح للجمهور، ولكن المطلة على جانب المرفأ ليس لديك أي شخص أمامك، ويمكنك رؤية كل النشاط في المرفأ.

ويسكن في هذه المنطقة على طول الساحل، المدرب الإنجليزي هاري ريدناب وقطب الكمبيوتر السير بيتر أوغدن.