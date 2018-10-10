مصر تجري “فحصًا شاملًا” لفنادق مدينة الغردقة السياحية بعد وفاة سائحين بريطانيين

أعلنت وزارة السياحة المصرية الأربعاء، أنها ستجري “فحصًا شاملًا” لفنادق مدينة الغردقة السياحية المطلة على شواطئ البحر الأحمر، في إجراء هو الأول من نوعه منذ وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق المدينة في أغسطس/آب الماضي.

وعُثر على جون كوبر (69 عامًا) وزوجته سوزان كوبر (63 عامًا)، متوفيين في فندق “شتايجنبرجر أكوا ماجيك” أواخر أغسطس/آب الماضي بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، إنه “بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعانت بشركة بريفيرسك، وهي بيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية”.

وأوضحت وزارة السياحة، أن “الجوانب الفنية التي ستخضع للمراجعة من بينها أنظمة سلامة الغذاء، وأنظمة إدارة المياه، وبرامج تدريب للنظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، والسكن والمرافق الخاصة بالعاملين، وإرشادات مقاومة الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية”.

وكان النائب العام المصري قد أعلن الشهر الماضي، عن أن بكتيريا “إي كولاي” كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة السائحين.

وذكر في بيان صدر عنه أن “كوبر كان يعاني من مشاكل صحية وأن بكتيريا “إي كولاي” كانت سببًا في فشل وظائف القلب، الأمر الذي أفضى للوفاة، بينما توفيت زوجته نتيجة متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي”.

وقالت “توماس كوك” في وقت سابق من الشهر الماضي، إنها “عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا “إي كولاي” المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان”.