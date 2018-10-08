سعيًا لتعويض الخسارة.. الخطوط القطرية تدرس فرض رسوم على المسافرين

تعكف الخطوط الجوية القطرية، على فرض رسوم وقود إضافية على تذاكر السفر، وذلك في مسعى للعودة إلى الربحية، خصوصًا في ظل عزلة الدوحة الإقليمية، وارتفاع أسعار النفط.

وكشف أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الإثنين أن الناقلة تدرس إضافة رسوم وقود إلى تذاكر السفر لمساعدتها على العودة إلى الربحية.

وبرر الباكر ذلك التوجه قائلًا: “نأمل في التحرك صوب الربحية في السنة المالية الحالية، على الرغم من صعود أسعار النفط”، مشيرًا إلى أن شركات طيران أخرى فرضت رسومًا إضافية على الوقود.

وأضاف “سيضغط ارتفاع أسعار النفط على صافي ربحنا، لكن هذه هي طبيعة عملنا وفي بعض الأحيان ترتفع أسعار النفط”.

وكانت الخطوط القطرية سجلت الشهر الماضي خسارة بلغت 252 مليون ريال (69 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 آذار مارس، حيث عزت ذلك إلى “نزاع سياسي منعها من الطيران في أجواء أربع دول عربية”، فيما توقعت الخسارة مجددًا.

وزعمت الخطوط القطرية بأنها “خففت أثر النزاع من خلال إطلاق رحلات إلى وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات على المسارات الحالية، وتأجير طائرات لناقلات أخرى”، حيث تأمل الآن في العودة إلى تحقيق أرباح في السنة المالية 2018-2019.

ومنعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين شركة الطيران القطرية من استخدام أجوائها منذ حزيران يونيو 2017، في ظل مقاطعة الدوحة بسبب مواقفها السياسية.