الخطوط القطرية تتحدى العقوبات الأمريكية في مواصلة رحلاتها إلى إيران

المصدر: ا ف ب

أكّدت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الإثنين، أن العقوبات الأمريكية على إيران لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على رحلاتها إلى الجمهورية الإسلامية، حسب ما أفاد رئيسها التنفيذي أكبر الباكر.

وقال الباكر، في لقاء لرجال أعمال في الدوحة، إن “قطاع الطيران ليس عرضة للعقوبات، وسنواصل رحلاتنا إلى المدن التي نعمل فيها حاليًا في إيران”، في تحد على ما يبدو للعقوبات الأمريكية.

وجاءت تصريحات الباكر، في وقت تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران، الشهر المقبل؛ على خلفية برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية، محذّرة الشركات العالمية من مواصلة التعامل مع إيران.

ويأتي القرار القطري، في وقت أعلنت شركات طيران عالمية بينها الفرنسية والبريطانية، إيقاف رحلاتها إلى إيران، فيما ظلت خطوط الدوحة تسيّر رحلات إلى مدن مشهد وشيراز وطهران، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتعاني الخطوط القطرية من مصاعب مالية؛ في ظل استمرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين في مقاطعة الدوحة؛ بتهمة دعم وإيواء الإرهابيّين، منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017.