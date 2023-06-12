"ميلاد جديد للسياحة".. نهائي دوري أبطال أوروبا ينعش اقتصاد إسطنبول التركية

كانت بداية هذا العام منهكة لقطاع السياحة في تركيا، لكن احتضان مدينة إسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا شكل "ميلادًا جديدًا" لإنعاش القطاع، وفقًا لرئيس جمعية أصحاب الفنادق التركية موبيرا إريسين.

في مقابلة أجرتها صحيفة حرييت مع إريسين، أكد فيها أن نسبة إشغالات الفنادق وصلت إلى 90% خلال فترة تنظيم المباراة النهائية، فيما تضاعف معدّل الإنفاق لكل سائح، والأهم من كل ذلك أن إسطنبول أثبتت أنها الوجهة الأولى للسياح".

وأضاف إريسين خلال المقابلة قائلًا "نحن المختصين في مجال السياحة نرى أن هذه المباراة كانت علامة فارقة في إنعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة عاشها".

في نهاية الأسبوع الماضي، كانت عيون العالم تتجه نحو إسطنبول، حيث تابع أكثر من 700 مليون شخص المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في استاد أتاتورك.