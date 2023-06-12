"ميلاد جديد للسياحة".. نهائي دوري أبطال أوروبا ينعش اقتصاد إسطنبول التركية
كانت بداية هذا العام منهكة لقطاع السياحة في تركيا، لكن احتضان مدينة إسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا شكل "ميلادًا جديدًا" لإنعاش القطاع، وفقًا لرئيس جمعية أصحاب الفنادق التركية موبيرا إريسين.
في مقابلة أجرتها صحيفة حرييت مع إريسين، أكد فيها أن نسبة إشغالات الفنادق وصلت إلى 90% خلال فترة تنظيم المباراة النهائية، فيما تضاعف معدّل الإنفاق لكل سائح، والأهم من كل ذلك أن إسطنبول أثبتت أنها الوجهة الأولى للسياح".
وأضاف إريسين خلال المقابلة قائلًا "نحن المختصين في مجال السياحة نرى أن هذه المباراة كانت علامة فارقة في إنعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة عاشها".
في نهاية الأسبوع الماضي، كانت عيون العالم تتجه نحو إسطنبول، حيث تابع أكثر من 700 مليون شخص المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في استاد أتاتورك.
وتوافد مشجعو كرة القدم الأوروبية من جميع أنحاء العالم إلى مدينة إسطنبول لمشاهدة المباراة، ما أسهم في إنعاش الاقتصاد فجأة، حيث امتلأت المقاهي والفنادق والمطاعم بالسياح.
وترى الصحيفة التركية، أن تنظيم مباراة كهذه في مدينة إسطنبول، يعدّ تسويقًا مهمًا بالنسبة للقطاع السياحي، إذ تشير الإعلانات الرسمية إلى أن ما يزيد على 70 ألف تذكرة للمباراة تم بيعها، وبالطبع هذا ما أثر إيجابًا على نسبة الإشغالات في الفنادق بالمدينة، وزيادة الإقبال زادت سعر الغرفة الواحدة بنسبة 100%.
يقول رئيس جمعية أصحاب الفنادق التركية موبيرا إريسين "صحيح أن جميع السياح الذين جاءوا للمباراة، تفاوتت المدّة التي أقاموها في المدينة، لكن حتى أولئك الذين كانت إقامتهم لفترة قصيرة ما بين يوم واحد أو اثنين حققوا مكاسب اقتصادية كبيرة أسهمت في إنعاش الاقتصاد".
ويقول إرسين، إن "الأهم من كل ذلك هو أن هذه المباراة كانت المحفز الأكبر لمعنويات المستثمرين في السياحة بالبلد".
ويستطرد قائلًا "لقد مررنا بالعديد من المصاعب لفترة طويلة، لكن ما زلنا مع ذلك مستمرين، إننا ننظر إلى هذه المباراة على أنها ميلاد جديد لقطاع السياحة، ونتوقع أن ينتعش الاقتصاد في الأيام القادمة".
وفي ردّ حول سؤال ما إذا كان الزلزال أثر على القطاع، ردّ رئيس جمعية أصحاب الفنادق التركية موبيرا إريسين "بالطبع، أثر الزلزال على البلاد بشكل سيئ للغاية، لا سيما على قطاع السياحة".
ويضيف "بعد الزلزال بدأت الانتخابات، ما تسبب في توقف السياحة مؤقتًا، لكن في الأيام القادمة ستبدأ العطلة الصيفية للمدارس، وهذا يعني أن موسم السياحة بدأ، كما أن السياح الأوروبيين سيبدؤون بالتوافد إلينا بشكل متفاوت في شهر تموز/ يوليو المقبل".
ويتابع "إريسين بالطبع ليس من السهل الحفاظ على معدلات الإشغال التي تم الوصول إليها بفضل المباراة، لكننا نعتقد أن معدلات الإشغال لن تقل هذا الموسم عن 80% أو 75% على الأقل، مع الأخذ بالاعتبار أن ثمة سياحًا لم يتمكنوا من المجيء في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو".
وقال "كان هدف القطاع لعام 2023 هو 60 مليون سائح وعائدات تقدّر بـ 56 مليار دولار، هذا الهدف لم يتغيّر بعد، ولولا أحداث "الزلزال" المؤسفة التي مررنا بها، لكنا حققنا هذا الهدف بسهولة بالغة".
وأضاف إريسين "في الوقت الحالي، من الصعب تحقيق هذا الهدف، لكنه أيضًا ليس مستحيلًا في النهاية".
"بالطبع أن السائح الذي يأتي لمشاهدة المباراة هو أيضًا ذاك السائح الذي يأتي لينفق المال، في 2023 ارتفع متوسط الإنفاق السياحي في إسطنبول إلى 950 دولارًا" وفقًا لرئيس جمعية أصحاب الفنادق التركية.
وقدر إريسين أن السيّاح الذين حضروا مباراة النهائي أنفقوا في المتوسط ما بين ألف وتسعة مئة وألفي دولار، وأن هناك تدفقا للعملة الصعبة في البلاد بلغ 120 مليون دولار.
واستدرك قائلًا "لسوء الحظ، لم نتمكن من التحكم في الإنفاقات لمدّة طويلة، نظرًا لأن سعر الصرف ومعدل التضخم لا يجتمعان معًا، فقد كنا كأصحاب فنادق نعاني. لذلك إذا انخفضت الليرة مرة أخرى، فلن تحقق لنا دخلًا إضافيًا، لكنها ستريحنا من حيث الإنفاقات".
وتحدث إريسين للصحيفة قائلًا "نحن كأصحاب فنادق سعداء الآن جدًا للغاية؛ لأن وزير السياحة الجديد قادم من القطاع نفسه، ومن السهل علينا جدًا حل المشكلات ومناقشة القضايا معه؛ لأننا لسنا بحاجة لشرح المواضيع".
من جهة أخرى أعرب المسؤول التركي عن مخاوف العاملين في القطاع السياحي، من التطبيقات غير المسجلة والتي توفر إقامات فندقية وشققا، مثل Airbnb، خاصة لأسباب أمنية".
وقال "لسوء الحظ كانت هناك حوادث مأساوية للغاية بسبب عدم إخضاعها للرقابة".
وأضاف "نحن لسنا ضد تطبيق airbnb، ولكن نطالب بأن يكون هناك قانون منظم له في البلد، مثل ما يتم في البلدان الأخرى، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون مسجلًا ويدفع الضرائب للدولة".