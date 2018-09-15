ما حقيقة تقديم الخطوط التركية عروضًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي؟

تداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تقديم الخطوط الجوية التركية عروض تخفيض تصل حتى 44% بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به المملكة يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وذكر مصدر مطلع في قطاع السياحة لـ”إرم نيوز” أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا علاقة لما تقدمه الشركة التركية من عروض أو غيرها باليوم الوطني السعودي.

وقال المصدر إن ما يجري الحديث عنه هو “عروض” عادية للشركة تزامنت هذا العام مع الفترة من 13 إلى 23 سبتمبر لكن لا علاقة لها باليوم الوطني السعودي.

وأكد المصدر أن العروض المذكورة تخص وجهات ومدنًا عالمية وأسعارها تبقى متقاربة مع الأسعار الاعتيادية ولا تشكل فارقًا كبيرًا رغم إعلان الشركة أن بعض الخصومات يصل إلى 44%.