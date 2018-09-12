روسيا تستأنف رحلاتها الجوية اليومية إلى مصر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية الرسمية “إيروفلوت” استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى مصر بصفة يومية، بعد أن توقفت نهائيًا عقب سقوط طائرة ركاب روسية في أواخر عام 2015 بسيناء.

وقالت الشركة، الأربعاء، عبر موقعها على الإنترنت، إنها “ستستأنف تسيير الرحلات الجوية من العاصمة الروسية موسكو إلى القاهرة بشكل يومي، ونشرت جدول السفريات عبر موقعها على الإنترنت”.

وبينت خدمة “وان تو تريب” أن تذاكر الطيران سيتم بيعها للسفر إلى القاهرة على متن رحلات الشركة ابتداءً من نهاية أكتوبر المقبل.

وأكد عضو اتحاد السياحيين المصريين والخبير السياحي المصري محمد عبدالجواد، أن “هذه خطوة جيدة لعودة السياحة الروسية إلى مصر التي كانت تشكل رافدًا مهمًا من روافد السياحة في مصر”.

وأشار عبدالجواد في تصريح لـ”إرم نيوز” أن مصر “اتخذت خطوات وإجراءات احترازية وأمنية واسعة من أجل عودة السياحة الروسية لمصر، فضلًا عن التحركات الدبلوماسية والشعبية لعودة العلاقات إلى طبيعتها”.

وكانت شركة “إيروفلوت” للطيران أطلقت أولى رحلاتها بعد عودة الرحلات الجوية إلى مصر في 11 أبريل الماضي من مطار شيريميتيفو إلى القاهرة.

و”الخطوط الجوية الروسية -إيروفلوت” هي الناقل الوطني وأكبر شركة طيران في روسيا، ويقع مقرها الرئيس في موسكو، وتم تأسيس الشركة في 9 فبراير عام 1923، وبدأت إطلاق أولى رحلاتها الجوية في 15 يوليو عام 1923.

كما تعد الشركة واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، وهي عضو مشارك في تحالف “سكاي تيم”، وتوفر الشركة خدمات الشحن الجوي ورحلات مجدولة ورحلات شارتر.