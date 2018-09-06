من برشلونة إلى برلين.. هذه أرخص 10 مدن للاستجمام في أوروبا (صور)

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، تقريرًا حول أرخص المدن السياحية للاستجمام في أوروبا، والتي تشمل أماكن تراثية وشواطئ رائعة.

وجاء ترتيب أرخص مدن الاستجمام في أوروبا للعام 2018 على النحو الآتي:

أمستردام

تضم أمستردام العديد من المتاحف والمقاهي على جانب القناة والحانات الصاخبة، وإذا كنت مسافرًا على ميزانية محدودة، فهناك الكثير من المعالم المجانية مثل: سوق الأزهار العائمة ومتنزه Vondelpark الشهير للاستمتاع بجمال الطبيعية في يوم خريفي مشرق.

وتقدم شركة Superbreak عطلة لمدة ليلتين في أمستردام، بما في ذلك رحلات الطيران ابتداءً من 124 جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

لشبونة

تشمل العديد من المواقع التاريخية والتراثية، ويعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر مثاليًا لزيارة لشبونة، إذ إن الطقس لا يزال دافئًا مع الكثير من السماء الزرقاء.

لا تحتاج رحلة إلى هذه المدينة البرتغالية الشهيرة تكاليف كبيرة، حيث يمكنك التجول بين الأحياء والأسواق غير التقليدية مع حدائق وشواطئ “جارديم دو استريلا”.

ويمكنك الاستمتاع بالإقامة لمدة 3 ليالٍ في لشبونة بدءًا من 119 جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد.

برلين

برلين حيث التعددية الثقافية لاكتشاف التاريخ الرائع والحياة الليلية النابضة بالحياة والمطاعم في هذا الخريف.

فما أجمل جولة مشي حرة حول جدار برلين أو رحلة عبر بوابة براندنبورغ الشهيرة، بالإضافة إلى وجود الكثير من المتاحف.

تبدأ الفنادق في برلين بسعر يبدأ من 35 جنيهًا إسترلينيًا للفرد في الليلة الواحدة.

دبلن

من كاتدرائية القديس باتريك إلى معمل تقطير جاميسون القديم، هناك الكثير من المعالم السياحية التي يمكن مشاهدتها في العاصمة الأيرلندية، ولكن الشعور بالترحاب في المدينة يجعلك تشعر وكأنك في المنزل.

وهناك العديد من المواقع السياحية المجانية، بما في ذلك قلعة دبلن، ومتنزه بوينكس بارك والمعرض الوطني.

يمكن العثور على غرفة في فنادق دبلن ابتداءً من 75 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة.

بودابست

في هذا المناخ الخريفي المعتدل، هناك خيارات واسعة من المعالم الثقافية والتاريخية والحمامات الحرارية والمطاعم الراقية.

إذا كانت ميزانيتك ضيقة للعطلات، فلا تقلق حيث يمكنك التجوّل في العديد من المعالم السياحية مجانًا من تسلق تل كاستل إلى نزهة حول الحي اليهودي.

يمكنك حجز 3 ليالٍ ورحلات إلى بودابست بدءًا من 114 جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد.

كراكوف

مدينة جميلة مع بلدة قديمة تاريخية تعرفك على سحر العالم القديم، حيث العديد من المتنزهات والساحات للمشي جنبًا إلى جنب مع الجادات الجميلة على ضفاف نهر ويسلا، ناهيك عن المتاحف والأسواق الداخلية والمقاهي المريحة.

إذا أردت السفر للاستمتاع هناك ستجد العديد من العروض للرحلات التي تبدأ من 155 جنيهًا للفرد الواحد.

براغ

تعد براغ وجهة سياحية شهيرة، مهما كانت حالة الطقس مع وجود الكثير من المطاعم المريحة والحانات المضاءة بالشموع لتدفئتها.

وتشمل المدينة شوارع البلدة القديمة والمعالم التاريخية، بما في ذلك الحي اليهودي وجسر تشارلز، وكلها أماكن مفتوحة للزيارة مجانًا.

يمكنك الحصول على إقامة لـ 3 ليالٍ ورحلات إلى براغ بدءًا من 99 جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد.

برشلونة

مدينة حافلة بالتحف والجواهر المعمارية المفتوحة والحدائق الرائعة والشواطئ الرملية. وتعد تلك المدينة وجهة مثالية للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

وتبدأ عروض الرحلة لبرشلونة من 147 جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد شاملة تذكرة الطيران والإقامة.

بروكسل

تجمع تلك المدينة مزيجًا من أجواء العالم القديم والدولة الحديثة، حيث الاسترخاء مع الشوكولاتة الساخنة، بالإضافة إلى أسواق السلع المستعملة وجولات المشي المجانية في المدينة.

يمكنك حجز ثلاث ليالٍ بدءًا من 185 جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

فاليتا

سواء أكنت ترغب في التسوق لشراء التحف أم استكشاف موقع اليونسكو للتراث العالمي أم الاستلقاء على الشاطئ، فإن فاليتا بمالطا هي وجهة لا تقارن، ناهيك عن أنها الأقل على مستوى أوروبا، فهي مدينة القرون الوسطى والمعالم المجانية.