الأكل في شوارع هذه المدينة يعرضك لدفع غرامة مالية

دخل قانون حظر تناول الأطعمة في الشوارع ذات الأهمية التاريخية بمدينة فلورنسا شمال وسط إيطاليا، يوم الثلاثاء، حيّز التنفيذ.

ويستهدف القانون بالدرجة الأولى السيّاح، حيث أن من يخالفه يواجه غرامة مالية تصل إلى 450 جنيهًا إسترلينيًا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء، أنّ “بلدية المدينة، وضعت لافتات في الشوارع المستهدفة، تُحذّر فيها السياح من تجاوز القانون، احترامًا للسكان، والتجار، والعمال في هذه الشوارع، حيث يُفرض الحظر يوميًا بين الساعة 12 – 3 مساء و6 – 10 مساء”.

وكانت الشركات التجارية في مدينة فلورنسا الشهيرة بصناعة أفضل الأطباق السريعة في العالم، عبّرت مرارًا وتكرارًا عن استيائها من السياح الذين يتسكعون على أرصفة الشوارع وهم يأكلون، ويتركون الأماكن وراءهم، مليئةً بمخلفات الأطعمة وزجاجات البيرة.

وقال داريو نارديلا رئيس البلدية:”إن الحظر ليس إجراءً عقابيًا، ولكنه رادع، وإذا تصرف السياح في فلورنسا كما لو كانوا في منازلهم، سيكون مرحبًا بهم دائمًا، لتذوق أطعمتنا”.

والعام الماضي شهدت العاصمة الإيطالية روما، حملة قمع ضد السياح المخربين، حيث تم منعهم من الوقوف بجوار نافورة تريفي الشهيرة، وذلك للقضاء على السباحة غير المشروعة هناك.

وفي مدينة البندقية شمال إيطاليا، يبحث حراس دوريات المدينة باستمرار عن سلوك غير سليم، مثل تناول الأطعمة على أبواب الكنائس.

أما مدينة ميلان شمال إيطاليا، فتم منذ العام الماضي منع زوارها من التقاط الصور باستخدام العصي “سيلفي”.