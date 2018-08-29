إيرادات مصر من السياحة تقفز 77% في النصف الأول

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 في المئة، إذ زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41 في المئة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكشف مسؤول مصري مطلع على ملف قطاع السياحة أن أعداد السياح الوافدين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة”، وفق ما أوردت “رويترز”.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار، بارتفاع نحو 77 في المئة مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام”.

ولم تعلق وزيرة السياحة المصرية ولا رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على الأرقام الواردة.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين، وموردًا رئيسًا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية ومقتل جميع ركابها في سيناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا على السفر إلى مصر، وكذلك حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء، وعادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل/نيسان.

وأشار المسؤول إلى أن هناك “توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا خلال الربع الأخير من العام الجارى”، مضيفًا أن “المؤشرات تقول إن القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات دولار بنهاية العام الجارى”.

وقفزت إيرادات السياحة العام الماضى 123.5 في المئة إلى نحو 7.6 مليار دولار، مع زيادة أعداد السياح 53.7 في المئة إلى 8.3 مليون سائح.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.