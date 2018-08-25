بعد استياء شعبي من خدماتها.. الطيران المدني الكويتي يهدد الخطوط الوطنية بإيقافها

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، توجيه إنذار لشركة الخطوط الوطنية، لتعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك عقب تكرار الخطوط الجوية الكويتية إلغاء وتأخير عدد من رحلاتها مؤخرًا، الأمر الذي أثار استياء شعبيًا وصل للمطالبة بإيقاف الشركة واعتذارها من زبائنها عن الضرر الذي لحق بهم.

وقالت “إدارة الطيران المدني”، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنّها “قامت بالتحقيق بحالات تأخير وإلغاء الرحلات، ومن ثم مخاطبة شركة الخطوط الوطنية، وتوجيه أكثر من تنبيه لها بهذا الشأن، وعقدت الإدارة اجتماعًا الخميس الماضي، لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد مع شركة الخطوط الوطنية في الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري”.

بيان من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن تشغيل شركة طيران الخطوط الوطنية : pic.twitter.com/vm38j0G6pi — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 25, 2018

وأوضحت أنّه “تم توجيه إنذار أخير ونهائي إلى الشركة الوطنية، بعد سلسلة إجراءات سابقة، لتعديل أوضاعها قبل الخامس من سبتمبر، وفي حال تعذر الوفاء بالالتزامات ستقوم الإدارة العامة بتعليق شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة مدة ثلاثة أشهر كإجراء أولي، وإلزامها بكافة الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين، يليه إلغاء دائم في حال عدم القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة”.

وأضافت أنّها “ستتابع التزام الخطوط الوطنية بترتيب عودة جميع المسافرين إلى أرض الوطن إما على رحلاتها وإما رحلات شركات طيران أخرى وفق التزاماتها التعاقدية بموجب عقد النقل الجوي مع المسافرين”.

وعقب إصدار البيان، بادرت شركة الخطوط الوطنية بالرد عليه متعهدةً بالوفاء بالتزاماتها خلال الأيام المقبلة.

وبينت أنّ “ما جرى خارج عن إرادتها لعدة أسباب أهمها انشغال جميع رحلات الشركات الأخرى التي قد تلجأ إليها الشركة لنقل مسافريها، إلا أن ما يشهده موسم الصيف هذا العام من حركة عالية جدًا مما كان له أثر بالغ على الشركات الزميلة التي لم يتح لديها رحلات شاغرة يمكن الاستعانة بها”.

تعتذر الخطوط الوطنية لمسافريها الكرام عن تأخير بعض رحلاتها لظروف طارئة وخارجه عن إرادتنا مما ترتب عليها إعادة جدولة بعض الرحلات، لذا نقوم بتوفير حجوزات سفر للركاب المتضررين عبر التواصل… https://t.co/dHtg6ChClH — الخطوط الوطنية (@WataniyaAirways) August 25, 2018

وبينت الشركة أنّ “عدم وجود رحلات شاغرة لم يمكنها من إيجاد الحلول السريعة الأمر الذي نجم عنه تغيير تواريخ بعض الرحلات للركاب، وأنها تعمل جاهدة لتطبيق معايير الأمن والسلامة وإرضاء وراحة مسافريها الكرام”.

وتلفت الشركة أن ما جرى خارج عن إرادتها لعدة أسباب أهمها إنشغال جميع رحلات الشركات الأخرى التي قد تلجأ إليها الشركة لنقل مسافريهاإلاأن مايشهده موسم الصيف هذا العام من حركة عالية جدا مما كان له أثرا بالغا على الشركات الزميلة التي لم يتح لديها رحلات شاغرة يمكن الاستعانة بها

يتبع / 2 — الخطوط الوطنية (@WataniyaAirways) August 25, 2018

وتقدمت الشركة بالاعتذار من المسافرين عن التأخير الذي حصل لبعض رحلاتها، مشيرة إلى أنّها “ستقوم بإيجاد البدائل للركاب المتضررين، حيث تم تأمين حجوزات سفر لجميع المسافرين عن طريق رحلات أخرى”.