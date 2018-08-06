الخطوط الجوية السعودية توقف رحلاتها إلى تورنتو في كندا

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية اليوم الإثنين، الإيقاف الفوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو في كندا.

وذكرت الشركة في بيان لها أنه تم أيضًا إيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل غرة ذي الحجة الموافق 13 أغسطس 2018.

وأعلنت الشركة عن إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو في كندا، من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وأكدت الشركة أنها ستعمل على إيجاد الحلول البديلة لضيوفها الحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو، وفقًا لما جاء في البيان الذي نشرته الشركة عبر حسابها بموقع “تويتر”.