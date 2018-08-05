مصر تعلن اكتشاف تمثال جديد لـ”أبو الهول”

أعلنت مصر اليوم الأحد، اكتشاف تمثال جديد للشخصية الخرافية التي تسمى”أبو الهول” بمحافظة الأقصر، جنوب البلاد.

وتم اكتشاف تمثال جديد لأبي الهول، بطريق الكباش (أثري يربط بين معبدي الأقصر والكرنك)، وفق مدير عام آثار الأقصر، محمد عبد العزيز.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن وزارة الآثار دعت الزوار إلى زيارة طريق الكباش؛ لمشاهدة التمثال المكتشف.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لرفع التمثال المكتشف، دون الكشف عن أبعاد حجمه.

وأوضح أنه “عبارة عن جسم إنسان ورأس أسد، إذ لا يمكن استخراجه لحظة اكتشافه مباشرة، وذلك لطبيعة البيئة التي كان موجودًا فيها”.

و”أبو الهول” تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، تقع النسخة المعروفة منه بمنطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم.

ويبلغ طول “أبو الهول” 73.5 متر، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية؛ حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.