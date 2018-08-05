قبل سريان العقوبات.. إيران تتسلم 5 طائرات من طراز “إيه.تي.آر”

أفادت شركة “إيران إير” على قناتها بـ “تليغرام” أنها تسلمت اليوم الأحد 5 طائرات من نوع “إيه.تي.آر”، في إطار صفقة مبرمة، قبل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وقالت إن الطائرات الخمس من طراز “إيه.تي.آر 72-600” هبطت في مدينة “أورمية” بشمال غرب إيران للتزود بالوقود ثم ستطير إلى طهران.

ومن شأن هذه الطائرات أن تخفف من المازق الذي تواجهه صفقات الطائرات الغربية، بعد أن أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

وكانت “إيران إير” قد طلبت أثناء سريان الاتفاق النووي شراء 200 طائرة من شركات صناعة طائرات غربية من بينها 20 طائرة من “إيه.تي.آر” التي مقرها “تولوز” في فرنسا.

وتعتبر شركة “إيه.تي.آر” مملوكة لشركتي “إيرباص” الفرنسية و”ليوناردو” الإيطالية، وكانت تضغط على السلطات الأمريكية للسماح لها بتسليم الطائرات التي صنعتها لإيران.

وأعطى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو معظم الشركات مهلة حتى 7 آب/أغسطس لاستكمال الصفقات مع إيران قبل تطبيق عقوبات أمريكية جديدة.

وأفاد مصنعو الطائرات إنهم لا يستطيعون استغلال المهلة بعدما ألغت واشنطن تراخيص التصدير التي تحتاجها جميع شركات صناعة الطيران الغربية؛ لأنها تستخدم مكونات أمريكية بكثافة.

وتضغط “إيه.تي.آر”، التي سلمت إيران 8 طائرات بموجب الصفقة وبدأت في تصنيع 12 طائرة، على الخزانة الأمريكية للسماح لها بالاستفادة من المهلة ومنحها تراخيص استيراد جديدة مؤقتة.

وقالت مصادر في الصناعة إن العدد النهائي للطائرات التي ستتسلمها إيران سيتضح خلال الأيام المقبلة.