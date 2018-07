“وارنر برذرز” أبوظبي تجذب أنظار العالم (صور)

سلّطت الصحافة العالمية الضوء على افتتاح مدينة “وارنر برذرز” في أبوظبي، التي تعتبر واحدة من أضخم مدن الترفيه المغطاة على مستوى العالم.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن ملاهي “وارنر برذرز”، التي تقدر تكلفتها بمليار دولار هي مكان صعب الخروج منه لما فيه من جمال وروعة ومتعة وإثارة.

واستهل مراسل الصحيفة تقريره قائلًا: “انسوا مدينة غوثام القاتمة، إذ يمكنكم العثور على الأبطال الخارقين المفضلين في أول مدينة ملاهي وارنر براذرز في أبوظبي”.

وأكد المراسل على ضرورة عدم تفويت فرصة اللقاء بشخصيات بارزة مثل “باتمان”، و”سوبرمان” و”وندر ومان”، وكذلك “باغز باني”، و”سكوبي- دو”، و”توم آند جيري”.

وأشار إلى وجود 29 منطقة جاذبة بتلك المدينة الترفيهية العالمية، والتي تضم مجموعة من المطاعم ذات التصميم المميز وأماكن للتسوق لأجل الهدايا التذكارية الحصرية.

من جانبها، لفتت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الانتباه إلى أن “وارنر برذر” هي مدينة ألعاب عائلية “مكيفة” بسبب الأجواء الصحراوية الحارة.

وأوضحت أن “وانر برذرز” ستستفيد من وجودها بجزيرة ياس، التي توجد فيها مدينة الترفيه الشهيرة “عالم فيراري”، وحلبة سباق فورميلا 1 أبوظبي، ومدينة الألعاب المائية الضخمة “ياس ووتر وورلد”، والعديد من الأماكن الترفيهية المنافسة.

فيما تساءلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: هل الإمارات تحتاج ملاهي جديدة؟ مشيرة إلى أن أبوظبي قالت نعم، وافتتحت أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم لوارنر بروس بمبلغ مليار دولار.

وأشارت إلى أن الملاهي الجديدة تحتوي على العديد من المناطق الجاذبة لاستكشاف الزوار بدءًا من مدينة “جوثام”، ومرورًا بمطاردة “باتمان”، وانتهاء بالمنطقة الحجرية وشخصيات “لوني تونز” الكلاسيكية.

وتابعت الشبكة الأمريكية أن تلك المنطقة فيها العديد من الأماكن الترفيهية الكبيرة التي فتحت خلال العقد الماضي، بما في ذلك “ليغولاند دبي”، و”آي إم جي” عالم من المغامرات و”موشن جيت دبي”.