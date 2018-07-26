بالصور.. جزيرة غريبة على شكل قبعة تنافس أجمل منتجعات العالم

استحوذ مؤسس شركة أوكلي، الملياردير جيم غانارد، عام 2009 على جزيرتي فاتوفارا وكايبو الواقعتين بالمحيط الهادي في فيغي، مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وضمهما معًا، ثم قام ببناء ثلاث فيلات فاخرة على شواطئهما الرملية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن الحجز للإقامة بذلك المنتجع الرائع الذي أخذ شكل القبعة، مقابل مبلغ يبدأ من 5375 دولارًا لليلة الواحدة، أو الإقامة لمدة أسبوع مقابل 37625 دولارًا (28865 جنيهًا إسترلينيًا).

وتشمل الرسوم خدمات النقل بالطائرة ذهابًا وإيابًا من المطار الدولي الرئيس في فيغي، كما يتوافر للضيوف وجبات الطعام والشراب، ومدلكة شخصية، مع مناطق سباحة داخل كل فيلا.

ويشمل المكان صالة فسيحة وحمامات في الهواء الطلق ومسابح خاصة واسعة، وأجهزة تلفزيون بشاشة مسطحة وستيريو وبارات بها النبيذ والمشروبات الروحية.

ويتوافر للضيوف -أيضًا- خدمة الواي فاي عالية السرعة في جميع أنحاء مقر الإقامة.

وتوجد بالمنتجع أنشطة الرياضات المائية مثل: الإبحار والتجديف بالقوارب الطويلة والغوص.

كما يقدم المنتجع دروسًا لتعلم اليوغا، وهناك ملعب للجولف من أربع حفر مع مساحة خضراء وجناح للاستراحة.

وللحصول على نكهة الثقافة المحلية يمكن للضيوف المشاركة في دروس الطبخ، كما يمكن الاستمتاع بالموسيقى الفيغي.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالبحيرات ذات المياه الزرقاء والشواطئ الرملية البيضاء والنباتات الاستوائية والحدائق الطبيعية الوفيرة والشعاب المرجانية الرائعة”.

وبالنسبة لأولئك الذين يريدون الخصوصية المطلقة، فإن منتجع Vatuvara بأكمله متوافر أيضًا للتأجير الخاص.