ارتفاع حركة المسافرين الشهرية بمطار دبي 11.7% في يونيو

ارتفعت حركة المسافرين الشهرية بمطار دبي الدولي في يونيو/ حزيران 11.7% إلى 6.8 مليون مسافر، مقارنة مع 6.1 مليون في يونيو/ حزيران 2017.

وتجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 43.7 مليون في النصف الأول من 2018، بزيادة 1.6% مقارنة مع 43.1 مليون مسافر قبل عام.

وناول مطار دبي الدولي 214 ألفًا و612 طنًا من البضائع خلال يونيو/ حزيران، بانكماش بسيط بلغ 0.5% مقارنة مع 215 ألفًا و668 طنًا قبل عام.

بلغ إجمالي حجم الشحنات منذ بداية العام مليونًا و268 ألفًا و161 طنًا مقارنة مع مليون و302 ألف و911 طنًا، بانخفاض 2.7%.