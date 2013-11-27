الكويت تعيد للعراق 44 قطعة آثار مهربة

الكويت - أعادت الكويت للعراق 44 قطعة آثار تم تهريبها إلى الكويت وضبطت بواسطة سلطات الجمارك الكويتية تعود معظمها للعصر الآشوري وتضم أواني فخارية وتماثيل وحلياً ذهبية.

وتم التسليم بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، علي اليوحة، وسفير العراق في الكويت، محمد بحر العلوم، وبعثة آثار عراقية والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في الكويت، عبد اللطيف البعيجان.

وسلمت القطع للجانب العراقي بمقر متحف الكويت الوطني.

وكان قطاع الآثار في الكويت قد أبلغ منظمة اليونسكو بالآثار العراقية في يونيو/حزيران الماضي وجاء فريق من الخبراء لمعاينة الآثار والتأكد من أنها قطع أصلية وغير مقلدة وتم إبلاغ هيئة الآثار العراقية لمعاينة القطع قبل استلامها الذي تم الأربعاء.

والقطع الأثرية تضم مجموعة من القطع الطينية عليها كتابة مسمارية وأختام اسطوانية من الحجر والفخار وبعض الأواني الفخارية ورؤوس التماثيل والعملات المعدنية وبعض قطع الحلي الذهبية.

ومن جانب آخر تسعى الكويت دائما لاستعادة بعض القطع الاثرية والممتلكات الثقافية التي نهبت من الكويت أثناء الغزو العراقي عام 1990 وقد استعادت بعضها وما زالت الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي.