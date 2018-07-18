“هبوط حاد” في عدد المسافرين عبر مطار قطر خلال النصف الأول من 2018

سجل مطار حمد الدولي في قطر هبوطًا حادًا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام 2018، وسط نزاع مستمر مع دول عربية قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وأظهرت حسابات لوكالة “رويترز”، بناء على بيانات نشرها مطار حمد الدولي اليوم الأربعاء، أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13 في المئة، إلى 16.5 مليون مسافر في الأشهر الستة حتى 30 يونيو 2018، من 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

لكن الشحن الجوي عبر المطار ارتفع 7.6 في المئة إلى 1.05 مليون طن على مدى الفترة نفسها، وفقًا لحسابات “رويترز”.

وكانت السعودية ودولة الإمارات سوقين رئيسيين للخطوط القطرية، التي تتخذ من مطار حمد الدولي مقرًا لها.

وزادت الشحنات المتجهة إلى قطر بالطائرات في أعقاب النزاع، بعد إغلاق الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع السعودية.