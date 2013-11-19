باريس تتربع على عرش المقاصد السياحية

احتلت باريس، مجددا المرتبة الأولى في القائمة السنوية لأفضل المقاصد للعام المقبل من دليل السياحة "لونلى بلانت".

ومن المتعارف عليه أن هذا الدليل يقدم الأفكار الظريفة حيال الأماكن التي تزورها حتى قبل وصول الحشود الكبيرة من السائحين.

وكان المركز الثاني من نصيب مدينة ترينيداد التي يعود تاريخها إلى 500 عام جنوب كوبا.

أما المرتبة الثالثة، فذهبت إلى كيب تاون والرابعة إلى ريجا، أحد عواصم الثقافة في أوروبا عام 2014، والخامسة إلى زيورخ والسادسة إلى شنغهاي والسابعة إلى فانكوفر والثامنة إلى شيكاغو والتاسعة إلى إديليد والعاشرة إلى أوكلاند.

الجدير بالذكر أن الدولة المضيفة لكأس العالم البرازيل جاءت في المرتبة الأولى في قسم الدول قبل إنتراكتيكا واسكتلندا والسويد ومالاوي والمكسيك وجزيرة سيشل وبلجيكا ومقدونيا وماليزيا.