“بوکینغ ” للسياحة العالمية يجمّد أنشطته في إيران

أزال موقع “بوکینغ ” للسياحة العالمية، الخميس، اسم إيران من قائمة خدماته السياحية، تزامنًا مع استئناف العقوبات الأمريكية ضد طهران، حسب جريدة كيهان لندن.

وأعلن “بوكينغ”، الذي يعتبر من أكبر المواقع على مستوى العالم في توفير الخدمات السياحية والمعلوماتية عن البلدان للسائحين، عن توقف أنشطته في إيران.

وحاولت طهران جاهدةً بعد توقيعها الاتفاق النووي مع الغرب، أن تقدم طفرة نحو ازدهار قطاع السياحة الذي تدهور بعد إطلاق ثورة عام 1979؛ بسبب سياسة الحكومات المتعاقبة في ايران، حيث سعت حكومة روحاني إلى إحياء نشاط هذا القطاع مرة أخرى.

وحسب مواقع اقتصادية إيرانية، فإن إزالة اسم إيران من قائمة خدمات موقع «بوکینغ» العالمي للسياحة يعتبر ضربة كبيرة موجهة لقطاع السياحة وشركات السفر والسياحة في إيران.

ووفقًا لموقع “ميرات‌نما”، فإن الموقع العالمي للسياحة أكد في بيان له أنّ إيران لم تقدم أي مساعدة أو تسهيلات للخدمات السياحية في البلد، وهذا أحد أسباب إزالة اسمها من قائمة الموقع.

وفي السياق نفسه، بثت قناة “ميراث‌نما” في نشرتها الإخبارية خبرًا عن بيان أرسله موقع “بوكينغ” إلى مراكز الخدمات السياحية في إيران، يعلن فيه قطع علاقته مع الفنادق والشركات في إيران، والتي كانت على اتصال بالموقع قبل مرحلة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.