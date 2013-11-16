إيطاليا تلغي حظر سفر رعاياها إلى مصر

أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية إرشادات سفر جديدة لمصر تسمح بمقتضاها للسائحين الإيطاليين بالسفر إلى كافة المقاصد السياحية في منطقـة البحر الأحمـر "مرسى علم والغردقة وبرنيس"، فضلا عن شرم الشيخ وكذلك الأقصر وأسوان، وبذلك تكون الخارجية الإيطالية ألغت الحظر الذي كان مفروضا على سفر السائحين الإيطاليين إلى مصر.

سفير مصر في روما عمرو حلمي أشار إلى أن قرارات الخارجية الإيطالية السابقة جاءت في إطار التحرك المكثف لوزارة الخارجية المصرية لتخفيض التحذير على سفر الرعايا الأجانب إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية.

ووصف السفير المصري القرار الذي اتخذته الخارجية الإيطالية بالمشجع والإيجابي، إذ يسمح باستئناف تدفقات السائحين الإيطاليين لمصر، والتي كانت قد وصلت إلى 1.2 مليون سائح عام 2010.