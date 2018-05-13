بعد رفع أسعار المترو.. مصر تتجه لزيادات أخرى بقطاع النقل العام والسكك الحديدية

كشفت مصادر بوزارة النقل المصرية، أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار جديد يتضمن “زيادة تعرفة” تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام، وكذلك قطارات السكك الحديدية على مختلف الخطوط بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الزيادة الجديدة سيتم اتخاذها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، مبينةً أن تلك الزيادات تم جدولتها قبلها بفترة؛ بسبب خسائر قطاع النقل.

وبيّنت أن نسبة الزيادة ستكون بين 100 إلى 500%، على أن ترتفع تعرفة ركوب هيئة النقل العام من جنيهين و3 جنيهات لتكون موحدة بـ5 جنيهات.

ولفتت إلى أن زيادة القطارات ستختلف حسب درجاتها، بحيث سيجري رفع الدرجة المكيفة بنسبة تقدر بـ20%، فيما ستكون زيادة قطارات الدرجة الثالثة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200%، كما سترتفع تعرفة ركوب قطارات المناشي الداخلية بالمحافظات بنسبة 500%.

عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري، أحمد الخشب، قال إن الحكومة عرضت منذ قرابة شهرين جدولة بتلك الزيادات بما فيها تذاكر مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن اللجنة رفضتها بسبب نسب الزيادة العالية.

وأضاف الخشب في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن اللجنة حينها طلبت من وزارة النقل توحيد الزيادة الجديدة وتكون بنسبة 50% فقط مراعاةً للظروف الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن الحكومة لم تلتفت لتحذيرات اللجنة ورفعت الأسعار بشكل مجحف.

وأشار إلى أن زيادة أسعار تذاكر القطارات وهيئة النقل العام سيكون بمثابة الكارثة على المواطنين، خاصةً مع دخول شهر رمضان، مبينًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لتأجيل أي زيادات جديدة خلال الشهرين المقبلين.

استمرار الاحتجاجات

وتواصلت، اليوم الأحد، احتجاجات بعض ركاب مترو الأنفاق في مصر على الزيادة الجديدة، التي أقرتها وزارة النقل، الخميس الماضي.

وشهدت محطات المترو مشادات كلامية بين الركاب ومحصلي شبابيك التذاكر، إلى جانب حالات تكدس وزحام شديد؛ بسبب الارتباك الذي ضرب قطاعات المترو بعد إقرار الزيادة الجديدة.

واضطر المواطنون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة داخل المحطات من أجل الحصول على تذاكر المترو، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها بالمحطات الرئيسية؛ تحسبًا لأعمال شغب جديدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد الطلاب وهو يقرر النوم فوق قضبان المترو، مقررًا الانتحار رفضًا للزيادة الجديدة، ليضطر سائق القطار التوقف لحين إقناعه بالعدول عن فكرته.

ولم تفلح دعوات مقاطعة “المترو” في إيجاد التفاعل الحقيقي معها في ظل حاجة المواطنين للمترو من أجل الوصول لأعمالهم في التوقيت المحدد.

تهديد وزير النقل بالاستقالة

وهدد وزير النقل، هشام عرفات، بتقديم استقالته في حال صدور قرار بالتراجع عن الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، مشيرًا إلى أن تلك الزيادات جاءت لتطوير القطاع، وهو ما يشير إلى أنّ ثمة أحاديث داخل أروقة الحكومة لهذا الاتجاه.

ودعا عرفات، المواطنين إلى اللجوء للاشتراكات من أجل الاستفادة من الخصومات المقررة عليها، موضحًا أنه تم إقرار المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيهًا، والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيهًا، والمرحلة الثالثة بمبلغ 535 جنيهًا، بنسب خصومات تراوحت بين 33 إلى 57%.

وشمل قرار تقسيم تذاكر المترو ثلاث شرائح، هي: الأولى بـ 3 جنيهات (نحو 17 سنتًا أمريكيًا) لعدد 9 محطات، والثانية بـ 5 جنيهات (نحو 28 سنتًا) لـ16 محطة، والثالثة بـ7 جنيهات (نحو 40 سنتًا) لجميع المحطات، فيما سيركب ذوو الاحتياجات الخاصة لجميع المناطق بتذكرة سعرها 50 قرشًا.

وينقل مترو الأنفاق في القاهرة نحو 3 ملايين راكب يوميًا، 40 في المائة منهم تقريبًا يتمتعون باشتراكات مخفضة.

ورفعت الحكومة تعرفة ركوب المترو في 23 مارس/آذار 2017، بنسبة 100 في المائة، إلى جنيهين، بعدما ظلت بدون تغيير بقيمة واحدة، بصرف النظر عن عدد المحطات أو تعرفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ العام 2006. وتشمل خطوط المترو الثلاثة 64 محطة، على امتداد نحو 79 كم.