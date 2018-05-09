انطلاق الخط الملاحي الجديد بين قطر والعراق

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، الأربعاء، انطلاق خط النقل الملاحي المباشر بين الدوحة وبغداد رسميًا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن سفينة “عشيرج” التابعة لأسطول شركة ملاحة القطرية رست، اليوم، في ميناء أم قصر التجاري (جنوبي العراق)، في رحلة استمرت يومين.

وحسب البيان، ستعمل سفينة واحدة على هذه الخدمة في المرحلة الأولى بسعة ألف و15 حاوية و110 حاويات مبردة، وستكون مدة الإبحار يومين فقط.

وذكر البيان أن الخط الجديد سيكون مناسبًا لنقل المواد الغذائية الجافة والمبردة والإلكترونيات، ومواد البناء وغيرها من البضائع.

وزاد: “سيكون مسار الرحلة من ميناء حمد، وصولًا إلى ميناء أم قصر بالعراق، ثم ميناء الشويخ بالكويت، ثم العودة إلى ميناء حمد”.